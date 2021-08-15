Рядом лес и водохранилище: как выглядит дом Ильи Авербуха, куда приедет Лиза Арзамасова с новорожденным сыном

Прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух тщательно подготовился к появлению маленького наследника на свет.

Накануне, 14 августа, произошло радостное событие. Актриса Лиза Арзамасова подарила наследника своему супругу, фигуристу, продюсеру и бизнесмену Илье Авербуху.

Новорожденный малыш стал вторым ребенком спортсмена, у которого есть 17-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Звездный отец тщательно подготовился к тому, чтобы его маленький наследник жил в комфортных и экологичных условиях.

Еще до знакомства с Лизой Арзамасовой Илья Авербух приобрел дом в Подмосковье, а во время ожидания пополнения в семье, провел его полную реконструкцию. На участке, расположенном рядом с лесом и водохранилищем, появился двухэтажный коттедж площадью больше 200 квадратных метров и гостевой дом с хамамом.

Дом, куда с новорожденным сыном уже на днях приедет Лиза Арзамасова, полностью деревянный, а в его отделке использованы экологически чистые материалы. На втором этаже особняка находятся спальни супругов, комната Мартина, а теперь еще и оборудована детская для малыша.

Как сообщает «Комсомольская правда», дома, подобные этому, стоят от 20 до 24 миллионов рублей.

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