Маленькое счастье на руках у отца: Арзамасова поделилась первым фото новорожденного сына от Авербуха

26-летняя Лиза Арзамасова не стала скрывать от поклонников, что она стала мамой. Кроме того, знаменитость поделилась первым снимком своего новорожденного сынишки прямо в родильном отделении. В кадре звезда «Папиных дочек» нежно прижимается к мужу, который заботливо держит на руках крошечное счастье — их общего наследника. Теперь у 17-летнего сына Ильи Авербуха — Мартина — от фигуристки Ирины Лобачевой появился братик.

Сама Лиза чувствует себя хорошо и получает поздравления с пополнением в семье. Актриса уверена, что ее возлюбленный станет идеальным отцом для их малыша. Илья Изяславич буквально светится от счастья, укачивая на руках малютку сына. Имя ребенка супруги пока держат в тайне. Для 47-летнего Авербуха появление второго сынишки стало особенным событием. Не так давно пара поженилась. Тогда фигурист Алексей Ягудин напророчил молодоженам скорое прибавление, подметив, что следующей остановкой после загса станет роддом. И не ошибся: влюбленные не стали затягивать с родительством.

Поклонники гадают, на кого больше похож новорожденный малыш — на маму или все-таки на папу. Личико младенца пара пока не показывает. В кадре Илья повернул кроху спинкой к камере, однако, фанаты смогли рассмотреть нежный темный пушок на головке ребенка. Все-таки у Лизы волосы более светлые.

«Поздравляю вас!» — одной из первых отреагировала олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова. «Счастье и чудо!! Слава Богу за все! Малышу здоровья и ангела хранителя!» — добавила Елизавета Боярская. «Поздравляю, какое счастье! Лизонька, это так здорово», — отметила звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова. «Лиза, солнышко, от души поздравляю! Рождение маленького человека — это настоящий Космос! Ты подарила миру — жизнь! Будьте счастливы!! Мира и здоровья, благополучия и любви», — пожелала Ольга Кабо. «Поздравляю, Лиза», — не осталась в стороне Анна Михайловская.

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