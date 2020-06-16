«Я просто его забрал»: Илья Авербух объяснил, почему его сын больше не живет с матерью

Фигуристы расстались 12 лет назад. Первое время ребенок был с матерью, но потом мальчика стал воспитывать отец. Спортсмен заверяет, что не препятствует общению бывшей жены с малышом.

Илья Авербух в паре с Ириной Лобачевой блистал на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Как это часто бывает, партнеры на льду стали супругами в обычной жизни. Фигуристка даже подарила своему избраннику сына Мартина, но в 2007 году их брак распался. Тогда наследнику звездной пары было всего три года, и он остался жить с матерью. Однако спустя годы спортсмен забрал ребенка себе.

Увидеть фото и видео с малышом большая редкость. Авербух предпочитает не выставлять домашние кадры на показ и почти не говорит о личной жизни. При этом известно, что у Лобачевой судьба сложилась непросто. Она встречалась с Дмитрием Марьяновым, который скоропостижно умер в 2017 году. Более того, они были в гражданском браке, но потом актер увлекся психологом Ксенией Биг, которая и была с ним до самой смерти артиста.

Позже Ирина похоронила и своего третьего супруга — Александра Шумакова. Его смерть стала еще одним тяжелым ударом для спортсменки. По некоторым данным, она стала употреблять алкоголь в больших количествах. Но самое печальное, что горе матери видел ее подрастающий сын. О мальчике недавно Авербух рассказал в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

«В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо, и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва», — поделился он.

Мартину, к слову, уже 16 лет. Фигурист заверяет, что ладит с ним. Юноша увлечен скейтбордингом. Отец парня рад, что наследник не сидит дома, так как одно время Мартин не отрывался от гаджетов.