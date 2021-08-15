«Чувствуют себя прекрасно»: Ягудин рассекретил пол ребенка Арзамасовой и Ягудина

Также олимпийский чемпион дал понять, что первые роды у «папиной дочки» прошли легко. И новоиспеченная мамочка, и ее малыш чувствуют себя прекрасно.

Алексей Ягудин с беседе с журналистами рассекретил пол новорожденного малыша Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. У них родился сын. Теперь у 17-летнего Мартина (сын Ильи Изяславича от фигуристки Ирины Лобачевой, — Прим. ред.) есть братик. Кроме того, муж Татьяны Тотьмяниной уточнил, что новоиспеченная мамочка и ее малыш чувствуют себя хорошо. Спортсмен дал понять, что первые роды у «папиной дочки» прошли легко.

«Поздравляю нашего непосредственного начальника Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением сына! Все чувствуют себя прекрасно… Хоть я и начинал свой спич со слова «начальник», как человек, для которого Илья прежде всего личность и друг, желаю и Лизе, и Илье просто человеческого счастья, гармонии и конечно же, в виду того, что происходит вообще в мире сейчас, наикрепчайшего здоровья. Все на данный момент прекрасно. Все здоровы, все счастливы, пищим просто от счастья!» — отметил Алексей Ягудин.

Как пишет 5-tv.ru, олимпийский чемпион подтвердил слухи о том, что у Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой появился сын. О том, что актриса из ситкома «Папины дочки» родила первенца, стало известно, в субботу, 14 августа. Для постановщика ледовых шоу этот ребенок стал вторым. У хореографа есть взрослый 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой.

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