Маленький лихач: Максим Галкин показал сына Гарри, гоняющего на велосипеде по деревне Грязь

Популярный телеведущий и шоумен Максим Галкин вместе со звездной супругой Аллой Пугачевой растят детей-близнецов Гарри и Лизу. Самым известным и популярным малышам нашей страны в сентябре исполнится уже по восемь лет.

Наследники звездной пары растут не по годам смышлеными детьми. Брат и сестра очень хорошо развиты физически.

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Максим Галкин показал в сторис микроблога видео, доказывающее, что его семилетний сын Гарри виртуозно ездит на велосипеде. Мальчик — настоящий ас. Он развивает приличную скорость, умеет управлять одной рукой. Максим Галкин едет позади и тщетно пытается догнать сына, который в это время что-то увлеченно рассказывает отцу, но поскольку тот далеко, слышно плохо.

«Монологи за рулем», — подписал кадр Максим Галкин. «Надо вот так продавливать педали», — делится Гарри лайфхаком по развитию скорости с отцом. «А, ну хоть ты меня научишь. А то я не всегда продавливаю», — отвечает сыну Максим Галкин.

Стоит отметить, что Максим Галкин довольно часто делится в Instagram видео с участием Лизы и Гарри и неизменно эти кадры становятся самыми популярными и обсуждаемыми. Поклонники обожают очаровательных близнецов.

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