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Небрежная укладка и «рваная» челка: 72-летняя Пугачева в платье-халате изящно подчеркнула талию кофейным поясом

Примадонна не стала прятать кисти рук под митенками, зато прикрыла пол-лица очками в круглой оправе.

Небрежная укладка и «рваная» челка: 72-летняя Пугачева в платье-халате изящно подчеркнула талию кофейным поясом
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное фото, на котором певица позировала в ультрамодном аутфите. Примадонна отечественного шоу-бизнеса умело подчеркнула тонкую талию кофейным пояском, сделав акцент на стройности.

Ко всему прочему, артистка выбрала такой популярный принт, как горошек. Этот рисунок считается самым романтичным и кокетливым. Так, по крайней мере утверждал историк моды Александр Васильев.

Жена шоумена Максима Галкина облачилась в платье-халат с изящным воротничком. Изюминкой образа певицы стала «львиная» укладка, пышные небрежные локоны с «рваной» челкой. Артистка не стала прятать кисти рук под митенками, зато скрыла пол-лица очками с круглой оправой. В тон к кофейному пояску певица подобрала сумочку.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в платье-халате с гороховым принтом умело подчеркнула стройную талию кофейным пояском. Фото: Instagram.com/alla_orfey

«Всклокоченные волосы — тренд?», «Какая львиная прическа! Прямо-таки грива волос на голове», «Это что парик?», «Такое чувство, что прядь волос отдельно от всей остальной массы», «Алусся, какая красотка», «Платье просто шикарное», «Ну что за утонченная дама?», «Какая стройная талия», — пишут фолловеры.

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