«Решают все закулисные связи»: Соседов объяснил, почему у Агутина не было шансов получить Grammy

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему у музыканта Леонида Агутина не было шансов получить престижную американскую премию Grammy.
«Премия Grammy, как и любая другая в мире, не просто так дается каждому конкретному лицу. Если кто-то думает, что их дают за достижения, то они глубоко ошибаются. Конечно, учитываются какие-то творческие моменты, но не это является решающим. А приоритетным являются закулисные связи.
Эта премия американской академии звукозаписи. Они номинируют каких-то своих артистов. Раньше хоть смотрели по продажам. Чем больше продано — тем больше шансов номинировать артиста. Не это сегодня основополагающее. Есть интересы звукозаписывающих компаний. Если они хотят, чтобы их артист был номинирован, то они делают взносы».
Как отметил Соседов, в Америке есть свои связи, приоритеты.
«Это капитализм. Там тоже существует коррупция. Соревнуются денежные мешки. Агутин вполне заслуживал эту премию, но его там никто не знает. Где он там пел? Наши артисты могут получить Grammy, но за ними должны стоять деньги. У нас нет выхода на эти фирмы, на академию звукозаписи. Наш музыкальный рынок американцы не считают конкурентоспособным», — заметил Соседов.
Ранее Леонид Агутин говорил, почему его композиция из нового альбома Just a rainy day не смогла победить на престижной американской премии, хотя была номинирована. По его словам, без миллиарда просмотров победить в США просто невозможно.