«Решают все закулисные связи»: Соседов объяснил, почему у Агутина не было шансов получить Grammy

«Премия Grammy, как и любая другая в мире, не просто так дается каждому конкретному лицу. Если кто-то думает, что их дают за достижения, то они глубоко ошибаются. Конечно, учитываются какие-то творческие моменты, но не это является решающим. А приоритетным являются закулисные связи.

Эта премия американской академии звукозаписи. Они номинируют каких-то своих артистов. Раньше хоть смотрели по продажам. Чем больше продано — тем больше шансов номинировать артиста. Не это сегодня основополагающее. Есть интересы звукозаписывающих компаний. Если они хотят, чтобы их артист был номинирован, то они делают взносы».

