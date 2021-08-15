«Вау, какая!»: похорошевшая дочка Лепса в лавандовом платье-сорочке очаровала публику

У Григория Лепса три дочери. Старшую Ингу ему подарила первая жена Светлана Дубинская. Двух наследниц Еву и Николь – вторая супруга Анна Шаплыкова. Есть у него и сын Иван, появившийся на свет в этом же браке.
Пока по стопам знаменитого родителя решилась пойти только средняя дочь Лепса Ева. И, пожалуй, именно она является самой публичной из наследников музыканта. 19-летняя солистка группы Cosmos girls с каждым годом становится все очаровательнее, привлекая к себе поклонников не только на сцене, но и в социальных сетях.
В Instagram она опубликовала снимок в лавандовом платье-сорочке по фигуре на изящных бретелях. При этом в качестве фона было выбрано помещение, торжественно украшенное лавандовыми цветами. Фолловеры Евы были очарованы как композицией, так и внешностью самой певицы.
«Какая красотка!», «Нереальная», «Вау, какая!», «Так красиво и гармонично», «Шикарная», «Самая-самая», — написали в комментариях люди.