«Вау, какая!»: похорошевшая дочка Лепса в лавандовом платье-сорочке очаровала публику

Еве Лепс уже 19 лет, и она с каждым годом становится все очаровательнее.

У Григория Лепса три дочери. Старшую Ингу ему подарила первая жена Светлана Дубинская. Двух наследниц Еву и Николь – вторая супруга Анна Шаплыкова. Есть у него и сын Иван, появившийся на свет в этом же браке.

больше по теме По-простому: Долина отправилась на отдых с дочкой и внучкой в Сочи на машине В прошлом году они тоже остановили свой выбор на Краснодарском крае.

Пока по стопам знаменитого родителя решилась пойти только средняя дочь Лепса Ева. И, пожалуй, именно она является самой публичной из наследников музыканта. 19-летняя солистка группы Cosmos girls с каждым годом становится все очаровательнее, привлекая к себе поклонников не только на сцене, но и в социальных сетях.

В Instagram она опубликовала снимок в лавандовом платье-сорочке по фигуре на изящных бретелях. При этом в качестве фона было выбрано помещение, торжественно украшенное лавандовыми цветами. Фолловеры Евы были очарованы как композицией, так и внешностью самой певицы.

«Какая красотка!», «Нереальная», «Вау, какая!», «Так красиво и гармонично», «Шикарная», «Самая-самая», — написали в комментариях люди.

Смотрите также