«У них гены»: Топурия и Лепс высказались о детях Пугачевой

В свои 6 лет Гарри и Лиза Галкины уже невероятно популярны, а все благодаря их отцу Максиму Галкину, который активно выкладывает в Instagram видеокадры со своими отпрысками. Дети покоряют пользователей Интернета своей детской непосредственностью и артистизмом.

Многие замечают, что наследники Пугачевой очень развиты. Это неудивительно, ведь родители постоянно занимаются с ними, не разрешая пользоваться гаджетами. Малыши играют в конструктор, рисуют, лепят, делают аппликации, занимаются плаванием и йогой, учат иностранные языки и музыкальную грамоту, а вот компьютерный мир им пока неведом.

Может быть, именно поэтому они обладают живым любопытством к окружающей действительности, которым нельзя не очароваться. Неравнодушны к малышам Галкина и Пугачевой не только обычные люди, но и звезды российской эстрады.

«Если посмотреть на их видео, невозможно в них не влюбиться! Я сама за ними наблюдаю, лайкаю, комментарии пишу. Лиза такая актриса, невыносимо сладкая девочка! Ну и мальчик тоже», — высказалась Кети Топурия в программе «Популярная правда» на телеканале Ю.