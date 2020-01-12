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«У них гены»: Топурия и Лепс высказались о детях Пугачевой

Младшие отпрыски Примадонны и Галкина – настоящие звезды Instagram.

«У них гены»: Топурия и Лепс высказались о детях Пугачевой
Лиза Галкина. Фото: Global look press, Anatoly Lomokhov.

В свои 6 лет Гарри и Лиза Галкины уже невероятно популярны, а все благодаря их отцу Максиму Галкину, который активно выкладывает в Instagram видеокадры со своими отпрысками. Дети покоряют пользователей Интернета своей детской непосредственностью и артистизмом.

Многие замечают, что наследники Пугачевой очень развиты. Это неудивительно, ведь родители постоянно занимаются с ними, не разрешая пользоваться гаджетами. Малыши играют в конструктор, рисуют, лепят, делают аппликации, занимаются плаванием и йогой, учат иностранные языки и музыкальную грамоту, а вот компьютерный мир им пока неведом.

Может быть, именно поэтому они обладают живым любопытством к окружающей действительности, которым нельзя не очароваться. Неравнодушны к малышам Галкина и Пугачевой не только обычные люди, но и звезды российской эстрады.

«Если посмотреть на их видео, невозможно в них не влюбиться! Я сама за ними наблюдаю, лайкаю, комментарии пишу. Лиза такая актриса, невыносимо сладкая девочка! Ну и мальчик тоже», — высказалась Кети Топурия в программе «Популярная правда» на телеканале Ю.

«Лиза потрясающая просто! Она красивая, притягательная. Я обоих детей люблю, Гарри еще в будущем себя покажет, он словил чувство юмора Максима», — сказала певица Жасмин.

«У них гены! А гены — это такая штука, что обязательно передастся», — заметил Григорий Лепс.

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Алла ПугачеваГалкин новостиГарри ГалкинЛиза Галкина
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«У них гены»: Топурия и Лепс высказались о детях Пугачевой
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