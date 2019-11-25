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Дочь Лепса забросила учебу в МГИМО ради музыкальной карьеры

17-летняя девушка поет в коллективе COSMOS girls.

Дочь Лепса забросила учебу в МГИМО ради музыкальной карьеры
Лепс. Кадр из клипа https://youtu.be/o_jC7HN6Xo0

Дочь Лепса Ева всерьез занялась карьерой певицы, не так давно она организовала группу COSMOS girls, пригласив в нее еще пару девушек. В итоге получился коллектив по типу ВИА ГРА в период младенчества. Его продюсером, конечно же, стал папа начинающей певицы.

«Чем может помочь продюсер? Деньгами! Надо за все платить: за песни, клипы, съемки, педагогов и так далее, и тому подобное», — рассказал Лепс в эфире «МУЗ-ТВ».

Увы, но карьера певицы плохо отразилась на учебе Евы, которая является студенткой МГИМО факультета международной журналистки. Будущая специальность девушки – PR-специалист. Правда заниматься чьим-то продвижением она не планирует.

«Я не могу, сказать, что я самая прилежная студентка. Я пропускаю занятия из-за группы, либо просто не хочу», — сказала звездная дочь.

Лепс, похоже, уже смирился с этим и даже хвалит Еву. Но скупо, по-своему. «Что из этого выйдет я не знаю, но что-то уже начинает получаться», — говорит он.

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Дочь Лепса забросила учебу в МГИМО ради музыкальной карьеры
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