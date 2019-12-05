«Сама предложила пожениться»: Лепс растрогал рассказом о супруге

57-летний Григорий Лепс редко рассказывает о своей личной жизни, а тут вдруг сделал исключение. Певец вспомнил, как познакомился с супругой и чем его очаровала девушка Аня, теперь мама троих детей.

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Со своей второй женой Анной Шаплыковой (1972 года рождения) он познакомился в ночном клубе почти 20 лет назад. Девушка привлекла его красотой, а потом уже певец разглядел ее доброту и честность.

«Моментально влюбился в нее. Как увидел Аню, понял, что женюсь на ней. Но предложение не делал. Она сама предложила пожениться», — рассказал он корреспонденту КП.

Лепс ответил не сразу, ведь на тот момент у него уже был неудачный опыт супружеской жизни. А потом махнул рукой – была не была! И через два года встреч они расписались. Григорий ни разу не пожалел о принятом решении. Мужчина признается, что между ними до сих пор есть искра. И хотя практически все время он занят работой (семья большая – кормить надо), дом, жена, дети для него – это смысл жизни.

В браке с Анной, бывшей танцовщицей «Тодеса», у Лепсов родились трое детей. Сегодня дочери Еве уже 17 лет, Николь – 12, сыну Вано – 9. Старшая дочь от первого брака Инга уже взрослая, ей 35 лет.

Лепс признался, что практически не занимается воспитанием отпрысков, все лежит на жене. Но она не против – Анна прекрасно понимает, что для достойной жизни, которая у них есть, нужно хорошо трудиться.

Даже на Новый год Григорий планирует усердно работать. «Только один раз за 20 лет нашей семейной жизни с Аней я был в Новый год с семьей», — вздыхает артист.