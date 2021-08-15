«Мама – первое слово в каждой семье»: Макеева рассказала, как готовится к материнству

39-летняя актриса вышла замуж в четвертый раз в мае этого года.

Судьбоносная встреча Анастасии Макеевой с четвертым мужем произошла на даче у звезды в прошлом году. Строитель приехал из Словении на заработки уже в марте она сделал звезде театра предложение, а в мае влюбленные сыграли свадьбу и обвенчались. Теперь же 39-летняя Макеева, у которой еще нет детей, задумалась о рождении первенца. В своем Instagram она рассказала, что обратилась к квантовому психологу.

«Мама — первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверенна, что все случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу. Мы с Ромой решили пройти обучение и будем с вами делиться своими эмоциями и достижениями», — написала Анастасия.

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Добавим, что у Малькова есть четверо детей от предыдущего брака. Старший сын, 16-лений Андрей, живет с отцом и мачехой в Москве, а трое младших остались в Словении с мамой.

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