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«Мама – первое слово в каждой семье»: Макеева рассказала, как готовится к материнству

39-летняя актриса вышла замуж в четвертый раз в мае этого года.

«Мама – первое слово в каждой семье»: Макеева рассказала, как готовится к материнству
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Судьбоносная встреча Анастасии Макеевой с четвертым мужем произошла на даче у звезды в прошлом году. Строитель приехал из Словении на заработки уже в марте она сделал звезде театра предложение, а в мае влюбленные сыграли свадьбу и обвенчались. Теперь же 39-летняя Макеева, у которой еще нет детей, задумалась о рождении первенца. В своем Instagram она рассказала, что обратилась к квантовому психологу.

Анастасия Макеева с квантовым психологом
Анастасия Макеева (слева) с квантовым психологом. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Мама — первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверенна, что все случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу. Мы с Ромой решили пройти обучение и будем с вами делиться своими эмоциями и достижениями», — написала Анастасия.

Добавим, что у Малькова есть четверо детей от предыдущего брака. Старший сын, 16-лений Андрей, живет с отцом и мачехой в Москве, а трое младших остались в Словении с мамой.

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