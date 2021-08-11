«Не обижайтесь, не скучала»: Макеева едет в Словению, где живет бывшая жена ее нового мужа

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отдохнули на Кубе и на Байкале. Теперь же влюбленные вернулись в Москву и приступили к работе. В своем микроблоге звезда театра сообщила, что в скором времени она отправится в Словению, где проживает бывшая жена ее нового мужа. Именно в Любляне Анастасия выступит на сцене театра в постановке «Лолита».

«Целый день не брала в руки телефон, не обижайтесь, не скучала. Сейчас у меня две страсти – театр и дача. Жду вас на «ИСХ» в театре Моссовета 17 и 19 августа, а дальше в Словении, в Любляне на «Лолиту», — написала Макеева.

Напомним, бывшая жена нового мужа Анастасии – Светлана Малькова после развода осталась жить в Любляне с тремя детьми. Старший сын бизнесмена-строителя переехал к отцу и мачехе в Москву.

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