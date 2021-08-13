Вручение премий: Макеева рассказала о предстоящем грандиозном событии в ее жизни

Вот уже более трех месяцев Анастасия Макеева является законной женой бизнесмена-строителя Романа Малькова. Медовый месяц пара провела на Кубе, а после побывала на Байкале. Ранее актриса признавалась, что больше не будет говорить о бывшей жене своего нового мужа. По словам Анастасии, благодаря всему этому скандалу у нее появилось еще больше проектов и предложений. Теперь же стало известно, что Макеева примет участие в грандиозном событии, которое состоится 14 августа.

«Впервые — вручение премий известным актерам за творческий вклад в музыкально-песенное искусство театра и кино. Большой гала-концерт музыкальной премии — «О чем поют актеры», — написала Макеева.

Фанаты пожелали ей выиграть награду.

Напомним, с Романом Мальковым актриса познакомилась в прошлом году на собственной даче. Строитель приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

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