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«Не дает покоя мое существование мстительным дамам»: Макеева объяснила, почему пошла на вынужденную меру

Актриса страдает от оскорблений в Сети.

«Не дает покоя мое существование мстительным дамам»: Макеева объяснила, почему пошла на вынужденную меру
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили три месяца супружеской жизни. После свадьбы они успели отдохнуть на Кубе и на Байкале. Накануне Макеева объяснила своим подписчикам, почему решила закрыть свой аккаунт в Instagram. Оказывается, в адрес актрисы продолжают сыпаться оскорбления в Сети. А за последнее время ее страницу атаковали боты.

«Не дает покое мое существование мстительным дамам. Их просто трясет от своего собственного бессилия испортить мне жизнь. Есть закрытые группы, в которых собрались очень агрессивные люди и они, словно по команде, накидываются не только на меня и моих родных, но даже просто на моих подписчиков и их детей. Меня всячески пытаются вывести на конфликт, но стоп эмоции, я непреклонна», — написала Макеева.

Напомним, с нынешним мужем Анастасия познакомилась в прошлом году на собственной даче. Роман приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

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