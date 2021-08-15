«Ура!»: Тарасова поздравила Авербуха и Арзамасову с рождением ребенка

Актриса Лиза Арзамасова родила олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Илье Авербуху сына. Счастливые родители пока не распространяются, как назвали малыша, но уже поделились его первым фото. Представители российского шоу-бизнеса поспешили поздравить звездную пару с этим событием. В их числе была и заслуженный тренер Татьяна Тарасова. В своем Instagram она сделала публикацию.

«Илюша, Лиза — поздравляю с большим счастьем! Ура!»

Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в декабре прошлого года. Влюбленных не смущала их 22-летняя разница в возрасте. У Авербуха есть 17-летний сын от бывшей жены – экс-фигуристки Ирины Лобачевой, с которой он был в браке с 1995 по 2007 годы.

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