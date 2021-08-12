Лиза Арзамасова объяснила, почему скрывает историю романа с Ильей Авербухом

О знакомстве Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой ходило немало слухов. Но сами новоиспеченные супруги скрывают от публики историю своих взаимоотношений. Даже когда Лиза появилась на YouTube-шоу «Алена, блин!», она старательно избегала комментариев о личной жизни и не ответила на вопрос о встречах с Ильей.

«Я долго себе отвечала на вопрос: почему, Елизавета, ты не хочешь как честная, откровенная девчонка вдаваться в подробности, рассказывать? Ну что в этом такого? И подумала, что хочется сохранить какую-то тайну, какую-то магию для детей. Вот чтобы я их потом позвала на разговор у камина и сказала: «Ребята, сейчас я вам расскажу, как мы с вашим отцом познакомились», — поделилась Арзамасова в шоу Алены Жигаловой.

По словам молодой актрисы, она не хочет, чтобы в этот трогательный момент дети прервали ее: «Мать, расслабься, мы уже все давно знаем. В разных интервью ты уже все тысячу раз рассказала».

Лиза призналась, что познакомилась с Авербухом, когда ее пригласили в его проект «Лед и пламень» в 2010 году. На тот момент актриса никогда не занималась спортом или танцами, но ей было очень приятно с командой ледового шоу окунуться в мир фигурного катания. Она сразу же влюбилась в талант Ильи и его команды. Но на вопрос, когда влюбленность в талант перешла в любовь к человеку, актриса не стала отвечать. Был ли Авербух ее первой любовью, Лиза тоже оставила тайной.

Напомним, о романе звездной пары стало известно летом 2020 года, и уже в декабре фигурист и актриса сыграли свадьбу. А весной 2021-го супруги объявили о том, что ждут ребенка.

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