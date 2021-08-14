«Счастье»: Светикова, Боярская и другие звезды поздравили Арзамасову с рождением малыша

Илья Авербух в этом году отметит 48-летие. Долгое время фигурист скрывал свою личную жизнь. После развода с Ириной Лобачевой он сам воспитывал сына Мартина. В прошлом году стало известно, что спортсмен уже ни один год встречается с Лизой Арзамасовой. Звезда «Папиных дочек» гораздо моложе фигуриста, но это не помешало их отношениям. Они поженились минувшей зимой. А потом стало известно, что 26-летняя актриса беременна.

Почти все лето Лиза провела в Сочи. К ней приезжала мама. А вот потом она стала путешествовать с мужем. Они вместе появлялись на красной дорожке. А 14 августа пара сообщила, что они стали родителями. Артистка опубликовала трогательный кадр из роддома, где она держит на руках вместе с мужем малыша. При этом Арзамасова не стала рассекречивать ни имя ни пол ребенка.

«Счастье», — отметила молодая мама.

Супругов сразу стали поздравлять коллеги и друзья. «Малышка, поздравляю вас», — написала Светлана Светикова. «Какое счастье», — заявила Екатерина Волкова. «Счастье и чудо!!! Слава Богу за все! Малышу здоровья и ангела хранителя!» — присоединилась Елизавета Боярская. «Поздравляю! Счастья бесконечного и радости!» — сказала Катя Лель. Поклонники тоже восхитились снимком.

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