Беременная Арзамасова в платье в пол цвета сочной травы отметилась с Авербухом на светском вечере

Лиза Арзамасова прославилась, когда снялась в сериале «Папины дочки». Не все актрисы из этого проекта продолжили строить карьеру в кино. Однако Лиза позже снялась в фильме «Любовь в большом городе» с Верой Брежневой и стала играть в театре. А в прошлом году выяснилось, что девушка встречается с Ильей Авербухом. Их увидели вместе на отдыхе в Крыму. Вскоре пара перестала скрывать отношения и поженилась.

Теперь Арзамасова готовится стать мамой. Она приехала в Сочи с мамой и провела там больше месяца. Актриса устраивала прогулки и баловала себя едой в кафе. Не так давно она призналась, что чувствует себя негабаритной, но ей хочется танцевать. Вечерами девушка часто проводит время с Авербухом и его сыном от прошлых отношений Мартином. Они решили доехать до Ессентуков и побывали на фестивале «Хрустальный источник».

Покидать город они не стали. Оказалось, что фигурист поработал над тем, чтобы там появилась ледовая арена для шоу «Щелкунчик», а накануне пара отправилась на светский вечер, где прошел ужин. Лиза сначала успела погулять в платье-рубашке голубого цвета, а вот на мероприятии уже сопровождала мужа в платье в пол с принтом. Наряд цвета сочной травы дополнил молочных джемпер. Актриса уже не скрывает округлившийся живот.

Поклонники восхитились парой. Многие отмечают, что девушка стала выглядеть еще свежее и радостнее. «Солнечная наша! Разная, цветущая и прекрасная», «Какой живот», «Где это вы были?», «Приятно вас видеть с мужем», «Лизонька, невероятный свет излучаете! Свет счастья!» — стали писать подписчики.

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