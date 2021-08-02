Сама нежность: беременная Арзамасова в белом платье с рюшами отправилась в поездку с Авербухом

Актриса во всем поддерживает возлюбленного. На этот раз они прилетели в Нижний Новгород.

Лиза Арзамасова является актрисой. Она прославилась благодаря сериалу «Папины дочки», а потом стала играть в театре. В копилке девушки много работ в кино. Но в прошлом году стало известно, что артистка успела построить личную жизни. Она скрывала роман с Ильей Авербухом, но теперь они уже муж и жена. А не так давно пара объявила, что ждет пополнения в семье. Для 26-летней звезды это будет первый ребенок, а вот у ее избранника есть сын от первого брака.

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Еще недавно Лиза находилась в Сочи. Она предпочитала гулять и наслаждаться теплой погодой со своей мамой. Порой компанию актрисе составлял пасынок. А потом она уехала вместе с Авербухом в Ессентуки. Они побывали на фестивале «Хрустальный источник». На красной дорожке супруги шли под руку. Публика очень тепло их встретила. А теперь влюбленные снова отправились в путешествие.

Арзамасова запечатлела себя в белом шифоновом платье с многослойной юбкой и рюшами. Воздушный наряд подчеркнул ее округлившийся живот. Как оказалось, актриса решила сопровождать мужа, который отправился в Нижний Новгород. В скором времени там отметят 800-летие города. Там готовится шоу, режиссером которого стал Авербух. Лиза попросила возлюбленного показать ей, как все устроено.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие в очередной раз отметили, что ей идет беременность. К слову, актриса отметила, что у нее не возникло проблем с нарядами.

«Мне повезло с летней одеждой. Специально я никаких нарядов для беременности не покупала. Помогли свободные сарафаны и расклешенные летние платьишки», — написала она.

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