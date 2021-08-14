«Красотища, я не могу»: невестка Орбакайте в платье из шелка отметилась на свадьбе с внуком Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова стали гостями на бракосочетании своих друзей в Северной Осетии. Музыкант не отходил от своей красавицы-жены.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. В этом году он отметил свое 30-летие. Примечательно, что молодой музыкант предпочитает проводить время с друзьями, а вот родных навещает по особым случаям. Вот уже четыре года он счастлив в браке с Аленой Красновой. Девушка была его соседкой по даче. Она была еще несовершеннолетней, когда артист обратил на нее внимание.

Этим летом пара уже успела отдохнуть на Кипре. Целую неделю они веселились в компании знакомых ребят. А вот 14 августа Пресняков и Краснова оказались в Северной Осетии. Они приехали на свадьбу друга музыканта, которая прошла с видом на Кавказские горы. Для такого случая Никита облачился в черный смокинг и рубашку в тон с галстуком-бабочкой. Его жена выглядела не менее элегантно.

Невестка Орбакайте предстала в шелковом платье миди с открытой спиной на тесемках. Наряд кремового цвета подчеркнул ее стройную фигуру, а босоножки на шпильке и небольшой клатч дополнили лаконичный образ. Пара поделилась кадрами со свадьбы и праздника.

«Какая же здесь красотища, я не могу… Посчастливилось выбраться на свадьбу наших друзей, и мы в безумном восторге от этой природы!» — отметила Алена.

А поклонники восхитились тем, как выглядят Никита и его супруга. «Какие красивые Никита и Алена», «Какая же вы красотища!», «Какая прелесть, что вы у нас!», «Какая красивая пара!», «Природа красивая и вы с Никитой прекрасны», «Очень клевые», — прокомментировали пост подписчики.

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