«Ой, нельзя ее снимать!»: внук Пугачевой запечатлел жену в джинсах и небесном кардигане в аэропорту

Никита Пресняков и Алена Краснова улетели из Москвы. Они отправились в первое совместное путешествие за долгое время.

Как известно, у Аллы Пугачевой большая семья. Ее дочка Кристина Орбакайте уже подарила ей внуков. Старших из них Никита Пресняков три года назад сыграл свадьбу со своей избранницей Аленой Красновой. Влюбленные живут в столичной квартире, которую им подарила Примадонна. Также летом пара часто приезжает на бывшую дачу певицы у реки Истра и устраивают там вечеринки с друзьями.

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В последнее время Никита записывал новые песни, а его жена активно участвовала в фотосессиях. Пара около года не ездила отдыхать вместе. Однако теперь, по всей видимости, они решили исправить эту оплошность. Внук Пугачевой решил снять себя на видео в аэропорту и запечатлел супругу.

«Вот и девочка пришла!» — отметил он.

Алена предстала в джинсах и белом топе. Поверх она надела кардиган небесного цвета. Девушка была без макияжа, а волосы она собрала в небрежный пучок.

«Подожди, давай с другого ракурса», — попросила она. «Ой, нельзя ее снимать! А я все равно возьму и выложу», — стал дразнить ее Пресняков. «Ну не надо, пожалуйста, пожалуйста», — взмолилась модель.

Но музыкант все же опубликовал видео. Позже он также покрасовался в самолете. Никита похвастался, что у него удобное кресло с подголовником. Пара так и не сообщила, куда они отправились. Не исключено, что Краснова решила позагорать в теплых краях. К слову, обычно Краснова всегда сама выкладывает снимки, подбирая образы и макияж. Поклонники отметили, что невестка Орбакайте и без фильтров хорошо выглядит.

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