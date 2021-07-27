«Сегодня балдеем»: невестка Орбакайте в силуэтном платье в полоску отметила годовщину с внуком Пугачевой

Алена Краснова нарядилась по особому случаю. Она отправилась с Никитой Пресняковым в загородный комплекс для отдыха.

Никита Пресняков является сыном Кристины Орбакайте. Он родился в звездной семье, но не любит публичность. В этом году музыкант отметил юбилей — ему исполнилось 30 лет. Примечательно, что он давно женат. Сердце рыжеволосого внука Аллы Пугачевой покорила девушка по имени Алена Краснова. Она была его соседкой по даче. Они познакомились, когда девушка была совсем юной, но парень дождался ее совершеннолетия.

27 июля пара отмечает годовщину со дня свадьбы. Обычно они устраивают праздники по такому случаю. Но на этот раз влюбленные устроили себе свидание. По такому случаю Алена выбрала себе комфортный и женственный образ. Она облачилась в силуэтное мини-платье с зелеными полосками. Образ дополнила туника фисташкового цвета. Волосы она собрала в пучок и сделала неброский макияж.

«Сегодня балдеем», — заявила невестка Орбакайте.

Девушка похвасталась кадрами из загородного комплекса для отдыха. Пара побаловала себя коктейлями и вареными раками. По всей видимости, супруги решили провести романтический вечер только вдвоем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие поздравили пару с важной датой. «Какие милые», «Алена, вы красотка», «На вас всегда приятно смотреть», «Молодые, счастливые», «Впереди у вас еще много всего», «Какое платье, цвет фантастический», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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