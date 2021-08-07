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«Фигура богини»: невестка Орбакайте в черном комбинезоне с открытой спиной повеселилась на Кипре

Алена Краснова проводит отпуск с внуком Аллы Пугачевой и друзьями. Она нарядилась для вечера в ресторане.

«Фигура богини»: невестка Орбакайте в черном комбинезоне с открытой спиной повеселилась на Кипре
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков родился в звездной семье. Он сын Кристины Орбакайте, а также внук Аллы Пугачевой. В этом году молодой музыкант отметил 30-летие. К слову, он уже давно создал свою семью. Четыре года Никита счастлив в браке со своей избранницей Аленой Красновой. Он стал встречаться с девушкой, когда она еще была несовершеннолетней. Потом внук примадонны сделал ей предложение руки и сердца.

Отметим, что пара не спешит заводить детей. Пресняков выступает со своей рок-группой и готовится принять участие в мюзикле. Его жена в этом году окончила вуз, а также она работает моделью. Но в августе супруги отправились отдыхать на Кипр. Пара веселится с друзьями и загорает. Алена не стесняется позировать в бикини. А 7 августа пара отправилась в ресторан на ужин. По такому поводу невестка Орбакайте нарядилась.

Жена Никиты покрасовалась в комбинезоне с открытой спиной. Также изюминкой образа стали прозрачные вставки на брюках. Она дополнила наряд массивной золотой цепочкой. Краснова устроила танцы под песню Валерия Меладзе.

Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Поклонники восхитились образом Алены. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красива», «Вау, какой шик», «Очень элегантная», «Какая стройняшка», «Фигура богини», «Такая роковая блондинка», «Никите повезло», «Просто бомба», «Какая крутая, это бесподобно», — стали писать пользователи Сети.

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