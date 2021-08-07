«Фигура богини»: невестка Орбакайте в черном комбинезоне с открытой спиной повеселилась на Кипре

Алена Краснова проводит отпуск с внуком Аллы Пугачевой и друзьями. Она нарядилась для вечера в ресторане.

Никита Пресняков родился в звездной семье. Он сын Кристины Орбакайте, а также внук Аллы Пугачевой. В этом году молодой музыкант отметил 30-летие. К слову, он уже давно создал свою семью. Четыре года Никита счастлив в браке со своей избранницей Аленой Красновой. Он стал встречаться с девушкой, когда она еще была несовершеннолетней. Потом внук примадонны сделал ей предложение руки и сердца.

Отметим, что пара не спешит заводить детей. Пресняков выступает со своей рок-группой и готовится принять участие в мюзикле. Его жена в этом году окончила вуз, а также она работает моделью. Но в августе супруги отправились отдыхать на Кипр. Пара веселится с друзьями и загорает. Алена не стесняется позировать в бикини. А 7 августа пара отправилась в ресторан на ужин. По такому поводу невестка Орбакайте нарядилась.

Жена Никиты покрасовалась в комбинезоне с открытой спиной. Также изюминкой образа стали прозрачные вставки на брюках. Она дополнила наряд массивной золотой цепочкой. Краснова устроила танцы под песню Валерия Меладзе.

Поклонники восхитились образом Алены. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красива», «Вау, какой шик», «Очень элегантная», «Какая стройняшка», «Фигура богини», «Такая роковая блондинка», «Никите повезло», «Просто бомба», «Какая крутая, это бесподобно», — стали писать пользователи Сети.

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