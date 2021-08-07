«В стиле кантри»: Бузова в платье цвета корицы и босоножках Stuart Weitzman сделала акцент на стройность

Ольга Бузова в этом году возобновила частые путешествия. Так как она больше не ведет шоу «Дом-2», а также рассталась с Давидом Манукяном, у нее появилось больше свободного времени. Телеведущая уже проявила себя как актриса, приняв участие в новом спектакле во МХАТе, а также целый месяц провела на съемках нового проекта в Африке. А на днях она вернулась из отпуска, который провела в Греции.

За время отдыха Ольга поправилась. Но даже гуляя по греческом островам, она старалась одеваться женственно и стильно. В Москве целыми дня телеведущая проводит на работе. Она хвасталась образом в стиле Барби. А 7 августа артистка запечатлела себя в мини-платье цвета корицы без рукавов и джинсовой куртке. Наряд дополнили прозрачные босоножки на каблуке, подчеркнувшие ее стройные ноги.

«Я не понимаю такую погоду. Когда я была в Греции, там утром 36, вечером 36, ночью 36. Тут я вчера приготовила шорты и короткий топ, потому что обещали жару нереальную. Просыпаюсь сегодня и даже солнце не видно. Выглядываю — вроде теплой, но вечером будет не тепло, а возвращаюсь я домой поздно сегодня. И вот вечная дилемма, что надеть! Но пока лето. Нашла я на скорую руку такое платьишко в стиле кантри. Покажу офигенные босоножки Stuart Weitzman», — хвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие одарили ее комплиментами, так как целый день она занималась спортом. «Очень красивая», «Это платье лучше, чем шорты», «Какая утонченная», «Фигура стала изящнее», «Наряд, как никогда, идеальный», «Похорошела», — прокомментировали кадры подписчики.

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