Летящей походкой: Кудрявцева в платье миди небесно-голубого цвета и алых лодочках приехала на работу

Телеведущая продефилировала на улице. Она сообщила, что сменила локацию, появившись в студии Telebazis.

Лера Кудрявцева в этом году отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 50 лет, во что даже некоторые ее поклонники поверили не сразу. Знаменитая блондинка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Этим летом они вместе отдохнули в Сочи, а потом в Турции. Рядом с парой была их дочка Мария.

Лишь на днях Кудрявцева вернулась в Москву. Она устроила дома праздник для наследницы, которой исполнилось три года. Девочка в пышном платье встречала гостей. А на следующий день телеведущая вернулась к работе после отпуска. Она снялась в передачах, примерив несколько женственных нарядов. А вот 14 августа Лера продефилировала по улице в небесно-голубом платье миди. Приталенный наряд из струящиеся ткани дополнили алые туфли-лодочки.

Телеведущая подчеркнула талию и сделала акцент на тонких щиколотках. Как оказалось, она со своей командой приехала в новую студию Telebazis.

«Смена локации», — отметили члены съемочной группы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие написали ей комплименты. «Вы просто красавица», «Очень красивое видео», «50!? В жизни не сказала бы», «Красавица невозможная!», «Платье роскошное», «Какая вы легкая», «Стройняшка такая», «Роскошная, как всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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