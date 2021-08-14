«Помните эту зверь-машину?»: Влад Кадони дал характеристику Саше Черно

Ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони в сторис Instagram подшутил над бывшей участницей проекта Сашей Черно. Он разместил снимок звезды телестройки, на котором она запечатлена в платье в горох.

«Помните эту зверь-машину? Короче, у нее снесли аккаунт. Новый тут». Влад Кадони

Напомним, что Саша Черно в свое время покинула шоу «Дом-2» вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном. Они решили сосредоточиться на воспитании общего сына Стефана.

Не так давно Саша Черно общалась со своими пользователями в рамках прямого эфира в Instagram. Она отмечала, что сегодня не дружит ни с кем из участников «Дома-2». Как говорила Саша Черно, на телестройке сейчас свои порядки и она в них вмешиваться не собирается.

Также экс-звезда шоу жаловалась, что за последнее время очень сильно поправилась. Она набрала 30 лишних килограммов. Сейчас Саша Черно весит 160 килограммов. Она мечтает похудеть, но пока это у нее плохо получается.

Смотрите также: