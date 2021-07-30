«Стыд и позор»: Влад Кадони объяснил, почему Ольга Бузова — лицемерный человек

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони в сторис Instagram объяснил, почему его бывшая коллега по проекту Ольга Бузова – лицемерный человек.

«Я обожаю команду Бузовой. Как она умело делает из людей идиотов. История о том, что Ольга якобы ушла из проекта в декабре – бред. Мы же понимаем, что она в марте записывала подводки. Говорила, что «Дом-2» возвращается. Смотрите нас там-то. Ты либо ушла, либо записываешь подводки. Это разные вещи». Влад Кадони

Как добавил Кадони, в этой истории он одного не может понять «То, что мы говорим – абсолютная правда. Почему вместо того, чтобы в 125-й раз говорить, что меня оболгали, разыгрывая жертву, нельзя по-человечески сказать: «Я до последнего думала, тормозила, тупила, но в последний момент приняла такое решение. Сложное, но такое. Возможно, я кого-то подставила. Не со зла». И все. Жить дальше. А не превращаться в лицемерного человека. Стыд и позор», — заметил Кадони.

Ранее Ольга Орлова заявила, что ее коллега поступила некрасиво. Ушла из шоу за несколько часов до эфира. В ответ Бузова утверждала, что это ложь. Она отписалась в соцсетях от всех коллег по шоу.

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