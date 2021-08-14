«На меня был заказ»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о своей беде в Сети

Одна из ярких участниц телепроекта «Дом-2» Саша Черно смогла построить любовь на шоу. Девушка встретила Иосифа Оганесяна, они поженились и родили ребенка на реалити. Но после появления наследника в 2020 году звезда шоу не смогла уже жить в прежнем формате проекта и приняла решение покинуть его.

После шоу ее популярность не упала, а, напротив, стала только расти. Черно и Оганесян поселились в Подмосковье, начали снимать свой сериал о буднях молодых родителей, Черно монетизировала свой блог. Но несколько дней назад у нее случилась большая проблема в Сети – ее микроблог размером в 1,2 миллиона фолловеров заблокировали.

«На меня был заказ», — сообщила девушка уже с другой странички. – «Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Мы живем в 90-е?!».

Правда, кто именно был заказчиком неприятностей, девушка не уточнила. Черно долго пыталась восстановить свой профиль, но безуспешно. Она прошла все стадии осознания проблемы – от отрицания до принятия, и зарегистрировала новый блог. За первые сутки на нее подписалось 24 тысячи фолловеров. Черно очень надеется достичь былой славы и показателей в Сети.

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