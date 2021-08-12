«Вы — фейк Рапунцель»: Кадони ответил на вопрос, можно ли попасть на «Дом-2» с мужем и двумя детьми

Телеведущий посмеялся над одной из своих подписчиц.

Ведущий известного проекта «Дом-2» Влад Кадони в сторис Instagram ответил на вопросы своих подписчиков. Один из них получился особенно оригинальным.

«Можно ли попасть на «Дом-2» с небольшим пакетом вещей, со своим мужем и двумя детьми?» — поинтересовалась одна из подписчиц Влада Кадони.

«Если это уточнение после запятой, то, мне кажется, что у вас с личной жизнью беда. А если это перечисление, то, мне кажется, что вы — фейк Рапунцель». Влад Кадони

Также Влад Кадони рассказал, что в школе был хорошистом.

«До отличника не дотянул, но не переживаю на этот счет. Если честно, мне всегда казалось, что мои оценки родителям важнее, чем мне», — заявил шоумен.

Напомним, что сестры Рапунцель Ольга и Алена были в свое время одними из самых ярких участниц «Дома-2». У Ольги двое детей, у ее сестренки пока один ребенок. При этом она не так давно объявила о своей второй беременности.

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