Платок со слезами Мессии выставили на продажу за миллион долларов

Якобы это та самая салфетка, которой футболист утирал слезы, прощаясь с «Барселоной».

Салфетка стоимостью в миллион. На прощальной конференции по поводу своего ухода из «Барселоны» знаменитый футболист Лионель Месси пустил скупую мужскую слезу и вытер ее. И теперь бумажный платочек, которым воспользовался 34-летний аргентинец выставлен на продажу. Владелец требует за него миллион долларов, если покупатель, конечно, поверит в то, что это та самая салфетка.

Лот появился на аргентинской платформе объявлений Mercado Libre. Судя по представленным фото, Лионель еще и высморкался в платок. Оставшиеся на бумажке сопли продавец ценит гораздо больше, чем слезы. В подписи к лоту он пошутил, что это генетический материал для будущего клонирования звезды спорта.

«Размер 20 на 20 сантиметров. Смятый, но в хорошем состоянии», — приведены технические характеристики товара.

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Напомним, Лионель Месси всю свою блистательную карьеру играл за испанскую «Барселоны», завоевав всевозможные титулы и награды в мире футбола. Но летом 2021 года спортсмен объявил, что покидает родной клуб. Теперь он будет выступать за французский «Пари Сен-Жермен».

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