«Это очень тяжело для меня»: Лионель Месси разрыдался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

На днях стало известно, что капитан футбольного клуба «Барселона», легендарный Лионель Месси покидает команду из-за правил Ла Лиги.

В это воскресенье, 8 августа, Лионель Месси дал прощальную пресс-конференцию, в ходе которой было объявлено, что он становится игроком французского клуба «ПСЖ».

Во время встреча с журналистами Лионель Месси произнес речь. В какой-то момент футболист не смог сдержать эмоций и расплакался.

«По правде говоря, я сейчас не могу ни о чем думать. Это очень тяжело для меня. После стольких лет, проведенных в клубе, я не готов к этому», — признался Лионель Месси.

Кадры с участием плачущего футболиста уже успели облететь весь мир. Поклонники бомбардира сожалеют о его уходе из «Барселоны», где он провел без малого восемнадцать лет.

«Куда бы ты ни отправился, пусть сопутствует тебе удача, здоровье, много трофеев, титулов, медалей и хорошего сердца», «Как же тяжело это осознавать и верить в это, уходит эпоха. Надеюсь, «Барса» не сломается в первом сезоне, как «Реал» без Роналду», «Удачи легенде! Нам придется смотреть игры «Барсы» без Месси. А если хотим насладиться его игрой, то должны смотреть французскую лигу», — высказываются поклонники Лионеля Месси.

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