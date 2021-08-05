Ушла эпоха: Лионель Месси покинул «Барселону»

Только что в официальном аккаунте каталонского футбольного клуба «Барселона» появилось сообщение о том, что команду покидает ее капитан, нападающий Лионель Месси.

больше по теме Футбол под карантином: Месси потренировался с туалетной бумагой вместо мяча Аршавину тоже пришлось повторить этот трюк.

«Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт уже сегодня, соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги. В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут воплощены в жизнь. «Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что 34-летний Лионель Месси выступал за «Барселону» почти восемнадцать лет. В последнее время его заработок в клубе составлял свыше восьми миллионов евро в месяц.

Смотрите также