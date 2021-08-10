Цена вопроса — 35 миллионов евро: Месси прилетел в Париж подписывать контракт с «ПСЖ»

Футболист будет работать на французский клуб два года.

Французская газета L’Equipe сообщила, что 34-летний футболист Лионель Месси договорился о двухлетнем контракте с парижским клубом «Пари Сен-Жермен».

Как пишет агентство Reuters, спортсмен уже прибыл в столицу Франции для прохождения медосмотра и подписания соглашения. В аэропорту его встретили толпы восторженных поклонников.

По условиям договора заработная плата футболиста будет составлять около 35 млн евро за сезон, включая бонусы. Известно, что в «ПСЖ» Месси будет выступать под номером 30.

Напомним, капитан футбольного клуба «Барселона» покинул команду из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Смотрите также