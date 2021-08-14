Киркоров и Джиган устроили погром на звездной вечеринке в одном из ресторанов Греции

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и рэпер Джиган устроили погром в одном из ресторанов Греции, куда они вместе со своими близкими людьми отправились на отдых.

В сторис Instagram Джиган разместил кадры с поистине «безудержного веселья». На записи видно, как сначала рэпер и Киркоров идут на праздник.

«Так. У нас сегодня звездная вечеринка», — радостно объявил поп-король.

Далее на кадрах можно увидеть гостей. Однако в какой-то момент ситуация начала выходить из-под контроля. Киркоров и Джиган стали бить посуду. Причем в этот момент они радовались как дети. После поп-король отечественной эстрады вышел в зрительный зал и на фоне огромной кучи битой посуды спел один из своих хитов – «Жестокая любовь».

Напомним, что несколько дней назад Служба безопасности Украины на три года запретила поп-королю въезжать в соседнюю страну. Пока исполнитель никак не отреагировал на эту новость. При этом его представитель отмечал, что музыкант в курсе сложившейся ситуации.

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