Филиппу Киркорову запретили на три года въезд на Украину

Музыкант Филипп Киркоров в ближайшие три года не сможет попасть на территорию Украины. Служба безопасности соседней страны запретила ему въезд. По их мнению, он представляет угрозу национальной безопасности, сообщает пресс-служба СБУ.

Отметим, что еще в июне Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Позже он был исключен из списка. Это случилось после нового обращения Службы безопасности.

Ранее Филипп Киркоров неоднократно подвергал критике действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он отмечал, что его бывший друг и товарищ отвернулся от российских артистов и не хочет иметь с ними никаких дел.

Добавим, что еще в 2015 году Министерство обнародовало список деятелей культуры из России, которые угрожают национальной безопасности соседней страны. Туда, в частности, попали музыканты Александр Розенбаум, Олег Газманов и Сергей Пенкин.

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