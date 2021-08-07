Совсем не изменилась: Киркоров показал редкие кадры с Ротару в честь ее 74-летия

София Ротару редко появляется на публике в последнее время. Она выступает только на больших мероприятиях. Так обычно артистка приезжает на «Новую волну». Однако большую часть времени она проводит с семьей в Киеве. 7 августа популярная украинская исполнительница отмечает свой день рождения. Первой ее поздравили близкие. Невестка звезды Светлана Евдокименко написала ей теплые слова.

Также вслед за Николаем Басковым и Надеждой Бабкиной поздравил звезду Филипп Киркоров. Он поделился редкими кадрами с певицей. На архивном фото она была запечатлена в молодости. Также король отечественной эстрады поделился кадрами со встречи с именинницей. Ротару была облачена в белое струящееся платье оверсайз. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.

«С днем рождения, восхитительная София! Хочу в ваш день рождения пожелать простых женских прелестей и чудес. Пусть никакие невзгоды не мешают вашей жизни. Пусть судьба будет мягка к вам. Пусть все цветы мира всегда будут у ваших ног. А жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всегда рядом будут родные. У вас очень красивая, благородная семья, а внуки София и Толя — просто загляденье.

Такое роскошное продолжение рода — награда за все ваши труды. Желаю, чтобы близкие люди радовали изо дня в день. Чудеса встречаются, верьте в это, радуйтесь каждому дню и получайте наслаждение от каждого момента!» — написал Киркоров.

Поклонники присоединились к его словам. Многие восхитились ее моложавым видом в 74 года. «Шикарное поздравление для королевы сцены!», «Ротару — женщина, на чьей красоте я вырос!», «Какая же она приятная женщина», «Софушка любимая, старость ее не берет», — прокомментировали пост подписчики.

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