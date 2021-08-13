«Артист в отпуске, он в курсе»: представитель Киркорова — о запрете певцу въезжать на Украину

В ближайшие три года поп-король не сможет посетить соседнюю страну.

Пресс-секретарь поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на запрет музыканту на протяжении трех лет въезжать на территорию Украины.

«Артист находится в отпуске. Он в курсе, что ему запретили въезд на Украину. Можете к адвокату нашему Александру Добровинскому обратиться за дополнительными пояснениями». Екатерина Успенская

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины на три года запретила музыканту въезжать на территорию страны. По мнению СБУ, Филипп Киркоров представляет угрозу национальной безопасности.

больше по теме Филиппу Киркорову запретили на три года въезд на Украину Ранее поп-король отечественной эстрады критиковал президента соседней страны Владимира Зеленского.

Добавим, что еще в 2015 году Министерство культуры и национальной политики Украины обнародовало список деятелей из России, которые, как они думают, угрожают национальной безопасности. Туда, в частности, попали музыканты Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Пенкин и некоторые другие представители шоу-бизнеса.

Смотрите также: