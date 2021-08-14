«Персонаж остался Иваном-дураком»: «Колян» раскрыл секреты девятого сезона «Реальных пацанов»

Актер Николай Наумов, который прославился по роли «Коляна» в «Реальных пацанах», раскрыл секреты девятого сезона. Съемки в эти дни проходят в Перми.

«Персонаж мой прекрасен тем, что не меняется. Он как был русским Иваном-дураком, так им и останется. Меняются лишь предлагаемые обстоятельства». Николай Наумов

Как отметил Наумов, раньше он не мог понять, почему его герой не уедет жить в другую страну, кардинально изменив жизнь. Сценарист Антон Зайцев ему объяснил, что в этом и есть основная прелесть ситкома. Меняется все вокруг, кроме манер и повадок главного героя. Он «косячит» в новых обстоятельствах.

Отметим, что в новом сезоне «Колян» выйдет из тюрьмы. Он решит написать книгу о своей жизни. Она получит название «Последний реальный пацан». Жить герой Николая Наумова будет в старенькой квартире. Кстати, это жилье пока сериал снимали в Москве использовалось в качестве музея. Квартира находится в доме грузчика на улице Монастырской в Перми, сообщает портал 59.ru.

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