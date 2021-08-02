«Хотя бы чуть-чуть»: Зоя Бербер поделилась, что ей приходится влюбляться во всех партнеров

Актрису Зою Бербер спросили, влюблялась ли она когда-нибудь по-настоящему в своего киношного партнера. Отвечая на этот вопрос, 33-летняя звезда вспомнила сериал «Реальные пацаны», сделавший ее знаменитой, и Николая Наумова, с которым она играет влюбленных в этой картине вот уже десять лет. Девушка призналась, что за это время успела сродниться с актером. По ее словам, в жизни исполнители ролей Коляна и Леры тоже стали родными людьми.

Тем не менее каждый раз, когда Зоя играет любовь, ей приходится погружаться в это чувство, чтобы не обманывать своего зрителя.

«Мне, как актеру, чтобы сыграть правильное чувство, все равно нужно влюбиться, хотя бы чуть-чуть. Ведь влюбленность может быть разной — как человеческой, так и романтической. Ты допускаешь это чувство совсем немного, чтобы ощутив, сыграть его и создать правильное настроение для зрителя. Не все так делают, но для меня этот подход всегда работает. Вот такая я влюбчивая натура», — со смехом рассказала Бербер журналу Cosmopolitan.

Хотя в карьере актрисы был и обратный случай, когда ей попался партнер, целовать которого совсем не хотелось. Это был замечательный артист, вспоминает Зоя, но ей всегда хотелось под любым предлогом избежать сцены с поцелуем. Звезда не стала называть имя мужчины, но отметила, что в том проекте показать искреннее чувство на экране у нее не вышло.

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