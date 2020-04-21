Колян Наумов и $420 млн: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ

В этом году сериалу «Реальные пацаны» на ТНТ исполняется 10 лет. За это время главный герой картины Николай Наумов прошел долгий путь от простого пацана с городской окраины до депутата городской думы Перми, а также обзавелся семьей.

Предыдущий сезон сериала закончился на трагической ноте: тесть Коляна, Сергей Иванович Оборин, с женой без вести пропали. В продолжении истории о приключениях Наумова ему предстоит получить наследство тестя. Оказалось, что судно потерпело крушение, и теперь по закону настало время раздела наследства.

На удивление героя огромное состояние Оборин завещает именно ему, но с оговорочкой: Колян должен завоевать чемпионский пояс ММА. Только при таком условии он получит 420 миллионов долларов и все движимое и недвижимое имущество.

Коляну придется нелегко. Но он будет идти к цели. Он обзаведется тренером Савельевной и при поддержке Леры, мамы, Арменки, Гены и, естественно, Вована с Эдиком и Валей начнет ковать из себя чемпиона. На нелегком пути он повстречает настоящих бойцов, одним из которых станет звезда ММА Магомед Исмаилов, вызвавший на бой самого Александра Емельяненко.

В новом сезоне у других героев жизнь тоже не стоит на месте. Эдик попал в психиатрическую лечебницу из-за пристрастия к компьютерным играм, у Вована продолжается депрессия из-за проданной автомастерской, и жена Валя намерена побороть хворь супруга. А у полицейских Базанова и Ознобихина созреет план по повышению раскрываемости преступлений. Начальство в восторге, а население — в ярости.

Новый сезон сериала «Реальные пацаны» — совсем скоро на ТНТ!