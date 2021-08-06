Адвокат семьи Баталовых озвучил позицию родных актера после появления нового фигуранта в деле

Как отметил Сергей Лукин, нотариус Дмитрий Бублий, скорее всего, давно знаком с актрисой Дрожжиной и юристом Цивиным.

Адвокат семьи покойного актера Алексея Баталова, Сергей Лукин, заявил, что, по его мнению, нотариус Дмитрий Бублий удостоверял подписи потерпевших, вдовы Гитаны Леонтенко и дочери Марии, на договорах пожизненного содержания с иждивением.

«Наша позиция такова: он никуда не выезжал и все манипуляции с документами проводил у себя в нотариальной конторе, без участия Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой. К ним домой он не приезжал, как уверяют оппоненты». Сергей Лукин

Как отметил Сергей Лукин, именно Дмитрий Бублий совсем недавно выступал в качестве свидетеля в Замоскворецком суде Москвы. Там рассматривался гражданский иск Натальи Дрожжиной к близким Алексея Баталова. Причем на допросах этот человек хранил молчание и ничего не хотел пояснять. Уже тогда Лукин сделал определенные выводы относительно личности этого человека, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин обвиняются в мошеннических действиях с имуществом близких актера Алексея Баталова. Недавно в деле появился новый фигурант – нотариус Дмитрий Бублий.

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