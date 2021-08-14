«Было страшно»: Клава Кока в цепях, латексном купальнике и колготках в сетку эпично плюхнулась в бассейн

Популярная кантри-поп певица Клава Кока к своим 25 годам достигла вершины не только на музыкальном Олимпе. Она – телеведущая и успешный блогер, совокупная аудитория в соцсетях которой достигла полутора десятков миллионов фолловеров. Но певицей девушка мечтала стать с самого детства, а потому все ее силы направлены на создание хитов.

Очередную песню Клава Кока представила фанатам сразу же по возвращении из отпуска – она отдыхала в Грузии. Не заставил себя ждать и клип на трек. Композиция, как утверждает звезда, стала «самой личной» в ее карьере. Как снимали видео на песню, исполнительница показала в stories.

На протяжении клипа Клава Кока сменила несколько образов и локаций. Одна из них была в бассейне, и девушке нужно было упасть в воду. «Падать спиной было очень страшно», — призналась блондинка.

Она показала, как все это происходило. Клава в латексном купальнике, колготках в сетку, обвешанная цепями, эпично плюхается в воду, а камеры снимают этот момент со всех ракурсов. Сложность сцены заключалась не только в том, чтобы перебороть страх, в котором призналась красотка, но и не дать ему проявиться на лице – у нее не дрогнул ни один мускул.

Смотрите также