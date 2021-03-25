«Я решилась»: Клава Кока показала себя с новой челкой

С наступлением весны многие знаменитости решились на эксперименты с внешностью. К примеру, певица Алсу появилась на модном показе Валентина Юдашкина в совершенно новом для себя образе, напомним голливудскую диву Дженнифер Лопес. Девушка собрала волосы в высокий пучок, оставив несколько baby hair у лица.

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На более радикальные перемены решилась певица Клава Кока. Любимица молодежи отправилась в салон красоты, чтобы обзавестись челкой. Об этом девушка сообщила поклонникам в микроблоге, признавшись: «Я решилась на челку!!!».

Клава Кока показала весь процесс преображения от начала и до финального образа. «У меня не было челки примерно с 12-ти лет», — призналась девушка.

Блондинка попросила фолловеров оценить результат ее бьюти-преображения, предложив интерактивный опрос в stories. Мнения подписчиков разделились: 60% решили, что получилось «клево», а 40% выбрали вариант «не оч».

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