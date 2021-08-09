На фоне кавказских гор: Клава Кока в бикини бандо поплескалась в огромном чане с водой

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» отдыхает в Грузии и наслаждается видами на Казбек.

Популярная певица Клава Кока, отметив свой 25-летний юбилей, улетела отдыхать. Сейчас красотка восстанавливает силы и сон в Грузии у подножия горы Казбек, откуда шлет фанатам красивые снимки себя на фоне живописных пейзажей. Глядя на них, становится очевидно, сколь разнообразным выдался у звезды отпуск. Это прогулки на свежем воздухе, походы в горы, катание на лошадях, встреча рассветов и закатов, а также водные процедуры.

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Красотка поделилась новой порцией снимков. На одном из них она в оливковом бикини позирует в большом деревянном чане с водой. Для эффектного кадра звезда изящно подняла длинные ноги, которые под правильным ракурсом кажутся еще длиннее.

Рассмотреть стройную фигуру длинноногой красотки в бикини-бандо поклонники смогли чуть ранее, когда девушка, позируя на фоне горной панорамы Кавказских пиков, распахнула белый халатик перед объективом.

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