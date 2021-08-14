«Немного романтичной мистики»: Навка для прогулки с мужем нарядилась в розовый шелковый комбинезон

Запечатлела красивую парочку падчерица фигуристки Лиза Пескова, которая отдыхает с отцом и мачехой в Греции.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая почти все лето трудилась не покладая коньков, наконец, выбралась в отпуск. Звезда улетела в Грецию всей своей большой семьей – с мужем Дмитрием Песковым, старшей дочкой от первого брака Сашей Жулиной, младшей Надей и падчерицей Лизой Песковой. Все вместе они с удовольствием путешествуют по островам и наслаждаются гостеприимством курортов.

В пятницу, 13-го, звездные туристы отправились на променад. Татьяна Навка нарядилась в розовый летний комбинезон из шелка, сделала высокий хвост, взяла маленький клатч для удобной прогулки.

Шедший рядом муж приобнял красотку за плечи, и это запечатлела на память его старшая дочка. «Немного романтичной мистики в пятницу 13е. Папарацци Лиза Пескова», — подписала снимок Навка.

«Красивая и счастливая пара, на вас всегда приятно смотреть. Вы настоящие, без ужимок и пафоса», «Какое нежное и трогательное фото», «Вы прекрасны! Счастья и любви», «Красиво!», «Пусть будет так всегда, вы очень красивая пара», «Круто», «Отличной прогулки», — комментируют люди фотографию.

Напомним, замуж за чиновника Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка вышла в 2015 году, хотя их отношения завязались гораздо раньше. Их общей дочке Наде скоро исполняется 7 лет и с сентября девочка идет в первый класс.

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