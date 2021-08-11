Изящная леди: Татьяна Навка в льняном платье в пол и шляпке запечатлелась среди пальм

Татьяна Навка привыкла к тому, что работает круглый год. Она создает ледовые представления для публики. Спортсменка гастролирует с шоу как зимой, так и летом. В этом году фигуристка выступала в Сочи с другими олимпийскими чемпионами. Лишь иногда она устраивала себе отдых, катаясь на яхте или гуляя в горах. Но в августе спортсменка вместе с семьей отправилась в долгожданный отпуск.

Ранее Навка рассказала, как побывала на острове Делос. Позже фигуристка оказалась на острове Санторини, где не только гуляла с дочками Надеждой и Александрой, но и даже взбиралась в горы. Вечерами она посещает рестораны. На днях спортсменка показала, как грациозно умеет танцевать. А 11 августа Татьяна похвасталась летним нарядом. Вслед за Верой Брежневой и Ксенией Бородиной она отдала предпочтение льну.

На этот раз Навка позировала среди пальм в платье в пол на запах с ярким узором. Наряд зрительно уменьшил ее талию и скрыл недостатки. Это отличный способ выделить талию, по мнению Александра Васильева. Образ фигуристки дополнили небольшая шляпка и солнцезащитные очки.

«Сфотографировалась», — написала она.

Поклонники отметили, что узнали Татьяну. Многие восхитились ее образом. «Шляпка — прелесть», «Такая солнечная», «Вот это пальма», «Вы кажетесь такой высокой», «Статная леди», «Красивое платье», «На отдыхе прям цветете», «Татьяна, какой красочный образ», «Красиво, вы прям шикарно выглядите», — стали комментировать пост подписчики.

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