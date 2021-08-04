Греки, впечатленные профилем Татьяны Навки, приняли ее за свою

Татьяна Навка поддержала в этом году звездный тренд на отдых в Греции. В этой солнечной стране уже успели отметиться Валентина и Марина Юдашкины, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, в настоящий момент здесь наслаждаются отпуском Ольга Бузова и Вера Брежнева.

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Российская фигуристка решила провести время на Эгейском море вместе со своими дочками — младшей Надей и старшей Евгенией. Напомним, наследницы появились на свет в разных браках, малышка — в отношениях с Дмитрием Песковым, а уже взрослая дочь — в браке с Алексеем Жулиным.

В Греции симпатичная внешность Татьяны Навки не осталась незамеченной. Спортсменка рассказала, что местное население, взглянув на ее фирменный профиль, приняло ее за свою. Однако сама Татьяна с этим не согласна.

«Сидим и спорим, греческий у меня профиль или нет. Греки говорят, что да, а я, что нет! Как думаете?» — спросила она у своих фолловеров.

«Украинский профиль!», «Красивый у вас профиль», «Еврейский», «В греческом профиле линия лба переходит в линию переносицы без прогиба», «О, точно греческий», «Красавица! С какой стороны ни посмотри», — ответили фолловеры.

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