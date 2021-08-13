«Роскошная!»: 52-летняя Бледанс в секси-бикини покрутила упругими бедрами на яхте

Накануне 52-летняя Эвелина Бледанс опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позировала на яхте в компании симпатичного молодого человека. Хейтеры обвинили актрису в том, что она увлеклась обработкой фотографий. Не долго думая, Бледанс предоставила подписчикам доказательства того, что не использует разного рода редакторы. На видеокадрах звезда кино зазывно крутила бедрами в бикини.

«Для тех, кто упорно считает, что «и моя бабка с фотошопом так будет выглядеть», и что фото сделано лет десять назад. Ставлю эти красивые видео с нашей июльской поездки в Балаклаву», — написала Бледанс.

Фанатов изумила форма актрисы.

«Роскошная! Какая вы красивая, любуюсь! Бомба!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Эвелина намекала на то, что у нее завязался роман с певцом Шурой. Артисты вместе отдыхали в отеле Крыма. Но позже Бледанс отметила, что их связывает только дружба.

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