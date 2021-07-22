«У нас легкие романтические отношения без обязательств»: Бледанс высказалась о дружбе с Шурой

Актриса и певица Эвелина Бледанс в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о своих отношениях с музыкантом Шурой.

«Мы были вместе с Шурой в Крыму. У нас состоялась фотосессия. Она родилась спонтанно. Мы не хотели ее, если честно, афишировать. Мы были вдвоем на открытии нового крутейшего в Крыму пляжа. Кроме того, там же открывали ресторан. И организаторы пригласили туда Шуру. Мы встретились. Провели парочку прекрасных дней. Делали массаж. Неплохо в общем расслабились». Эвелина Бледанс

Как отметила Эвелина Бледанс, она не знает, как назвать свои сегодняшние отношения с исполнителем. «Спросите лучше у Саши. Я не могу за него отвечать. Вдруг он с кем-то встречается. У нас легкие романтические отношения без обязательств», — заметила Эвелина Бледанс.

Ранее в Сети появились достаточно откровенные фотографии. На них певец Шура трогает Эвелину Бледанс за грудь. Причем его подруга вовсе не противится. Она только рада.

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